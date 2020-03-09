Курс доллара в России превысил 73 рубля

Это произошло после того, как российская нефть марки Brent уменьшилась в цене до 31,43 доллара за баррель. Снижение стоимости нефти и привело к подорожанию иностранной валюты.

Причиной стал срыв сделки ОПЕК+, которая предполагает сокращение добычи нефти. Страны-участницы не смогли договорится о соглашении новых пунктов договора, в связи с этим текущее соглашение не было продлено. В итоге все обязательства ОПЕК+ с 1 апреля отменяются.