Курс доллара в России превысил 73 рубля

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9 марта на международном рынке курс доллара достиг максимума с марта 2016 года — 73,47 рубля. Евро при этом поднялся до 83,77 рубля, сообщает РИА «Новости».
Это произошло после того, как российская нефть марки Brent уменьшилась в цене до 31,43 доллара за баррель. Снижение стоимости нефти и привело к подорожанию иностранной валюты.
Причиной стал срыв сделки ОПЕК+, которая предполагает сокращение добычи нефти. Страны-участницы не смогли договорится о соглашении новых пунктов договора, в связи с этим текущее соглашение не было продлено. В итоге все обязательства ОПЕК+ с 1 апреля отменяются.
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