В Нижнем Тагиле сменился гендиректор старейшего ГОКа Урала

Андрей Кузнецов работал управляющим директором ВГОКа, когда предприятие еще принадлежало ЕВРАЗу. После продажи актива челябинскому НПРО «Урал» (выходца из озёрского ПО «Маяк» Владислава Шацилло) Кузнецов остался в новом холдинге.

До возвращения на ВГОК в 2017 году топ-менеджер возглавлял Бакальское рудоуправление, которое на данный момент возглавляет новый гендиректор ВГОКа Дмитрий Рыбакин. Останется ли Рыбакин директором челябинского ГОКа, сменит ли его Кузнецов или другой менеджер, на момент написания заметки неизвестно.

Высокогорский ГОК регулярно испытывает финансовые трудности, а кредиторы предприятия пытаются его обанкротить. Последнее такое заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 19 марта 2019 года: ООО «Абазинский рудник» просит признать ВГОК банкротом из-за долга в 11,7 млн рублей. Всего в судах на данный момент рассматриваются иски к предприятию почти на 300 млн рублей.