Кредиторы УВЗ для скорейшего получения денег от завода в Нижнем Тагиле подали иск о банкротстве предприятия

О признании «Уралвагонзавода» банкротом иск в Арбитражный суд Свердловской области подал Барнаульский завод прессового оборудования. Сумма долга неизвестна. По данным информационной системы СПАРК, директором данного завода является Ферапонтов Сергей Геральдович, в отношении которого 11 января 2016 года определением Арбитражного суда Алтайского края началась процедура банкротства.

Кроме вышеназванного требования, погашения задолженности по кредитам от тагильского градообразующего предприятия ожидает «Альфа-банк». Ему «Уралвагонзавод» должен более 7 миллиардов рублей и 30,2 миллиона долларов США, сообщает Уралинформбюро. В феврале 2016 года руководство «Уралвагонзавода» урегулировало вопрос с еще одной задолженностью - перед «Сбербанком» - без вмешательства суда.