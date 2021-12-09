Самая большая корпоративная сеть от МегаФона появится у предприятий СИБУРа

Частная беспроводная сеть на предприятиях СИБУРа появится в 2024 году. Ее запустит МегаФон. Планируется, что сеть позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Соглашение о строительстве было подписано в декабре 2021 года. В течение нескольких лет планируется выполнить все работы по запуску сети — проектирование, поставка и монтаж станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети. Корпоративная сеть PLTE охватит территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «СИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Покрытие будет бесшовным. Его создадут с применением диапазонов 1800 и 2600 МГц. Таким образом емкость сети увеличится, будет предоставлено резервирование и будет достигнут широкий охват покрытия. Также PLTE поможет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями. Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях, сообщил Василий Номоконов, член правления, исполнительный директор СИБУРа. По данным эксперта, даже существующие технологии передачи данных в прошлом году принесли компании более 3 миллиардов рублей. Он оценил общий потенциальный эффект от цифровизации СИБУРа в течение нескольких лет на сумму более 59 миллиардов рублей. В МегаФоне отметили, что данный проект будет самым масштабным. По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов компании Эмина Антоняна, все предприятия будут связаны в одну сеть, что позволит оперативно внедрять цифровые процессы, контролировать все процессы и реагировать на внештатные ситуации. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети,сказал Эмин Антонян. Среди достоинств PLTE выделяется скорость и мобильность при полном соблюдении информационной безопасности. Например, компания может использовать на своих предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации. Он может заменить радиосвязь, чаты и звонки с личных смартфонов. Обе стороны отметили, что платформа связи на базе LTE позволит быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства и рабочие станции. Запуск таких решений возможен в различных сферах промышленности, в том числе и на территории Свердловской области.

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