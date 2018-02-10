1 млрд рублей взыскали с должников по капремонту в Свердловской области в 2017 году

В 2017 году со свердловчан, которые не платили взносы по капремонту, был взыскан почти 1 млрд рублей. Работа проводилась в отношении 21 тыс. лицевых счетов владельцев квартир. Как пояснили в областном фонде по капремонту многоквартирных домов, эта сумма почти на 100% покрывает задолженность по платежам, у которых начал истекать срок давности.

При этом от общей задолженности собственников было взыскано лишь 50%. В фонде капремонта пояснили, что в 2017 году 45 млн рублей долга были уплачены собственниками квартир добровольно. Также сейчас специалистами проводится работа по подготовке к взысканию задолженности в 790 млн рублей

В общей сложности в текущем году фонд намеревается взыскать через суд с неплательщиков 1 млрд рублей: средства на финансирование претензий и исков уже заложены в смете. Ожидается, что в 2018 году будут проработаны около 80 тыс. лицевых счетов должников.

В Свердловском фонде капремонта заявили, что сейчас регион является одним из лидеров в России по взысканию долгов по капремонту, сообщает интернет-газета Znak.