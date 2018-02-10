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1 млрд рублей взыскали с должников по капремонту в Свердловской области в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 млрд рублей взыскали с должников по капремонту в Свердловской области в 2017 году

10 февраля, 13:15Экономика
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