В российских регионах зарплаты курьеров достигают 110 тысяч рублей

В России вырос спрос на курьеров на фоне пандемии коронавируса. В декабре 2020 года он увеличился в 2,8 раза, а в январе 2021 года — в 4,8 раза, пишут «Новые известия».

Сервис Superjob провел исследование, в котором выяснил, что в российских регионах заработные платы курьеров достигают 110 тысяч рублей. Авторы исследования отмечают, что зарплатный максимум отмечается не в Москве, а в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. В Москве максимальная плата курьеру-водителю предлагается в Москве — 100 тысяч рублей, а курьеру интернет-магазина — 90 тысяч рублей. В Петербурге пеший курьер может заработать 81-95 тысяч рублей, а с личным авто — 70-75 тысяч рублей.

