В тагильской гимназии № 18 при проверке обнаружен неэффективный расход бюджетных денег

В частности, в отчете Счетной палаты говорится о том, что гимназия не застраховала муниципальное имущество на 1,3 миллиона рублей, полученное на безвозмездное пользование. Также некоторые единицы движимого имущества были учтены два раза. Вовремя не было списано имущество на сумму более 400 тысяч рублей.

Были выявлены нарушения бухгалтерского учета, из-за которого в отчетности за прошлый год не были отражены около 600 тысяч рублей. Кроме того, на 506 тысяч рублей занижены планируемые расходы. Два земельных участка стоимостью около 31 миллиона рублей отражены в бухгалтерском учете как один инвентарный объект. Другие обнаруженные нарушения бухучета также привели к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Также Счетная палата отметила в отчете о неправомерном расходе более 450 тысяч рублей на организацию питания учеников. Однако директор гимназии Игорь Юрлов с этим нарушением не согласен. В беседе с АН «Между строк» он объяснил, что речь идет о зарплате бухгалтеру, который занимается расчетами в столовой. По его словам, ставка бухгалтера была выделена в гимназии уже давно. Однако с начала 2020 года оплата его работы осуществляется из внебюджетных средств, поэтому замечание Счетной палаты уже устранено.