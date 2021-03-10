Минцифры предложило обложить налогами российских блогеров

Министерство цифрового развития добавило предложение о новой схеме налогообложения доходов с рекламы блогеров в план развития отрасли информационных технологий РФ.
Проект закона планируется подготовить уже к середине 2021 года. В качестве налоговых агентов будут выступать иностранные площадки, на которых размещается оплачиваемая реклама.
По мнению Минцифры, такие меры приведут к росту поступлений в российский бюджет.
В пресс-службе Министерства цифрового развития отказались от комментария и назвали документ не актуальным.