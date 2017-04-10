Юные тагильчане познают финансовую грамотность в Центральной городской библиотеке
10 апреля 2017, 08:30Экономика
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В Нижнем Тагиле стартовала Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей молодежи.
Организаторам предстоит познакомить юных тагильчан с основами защиты прав потребителей финансовых услуг.
12 апреля у тагильчан представится возможность получить индивидуальную консультацию по работе с он-лайн сервисами по использованию семейного бюджета. Любой желающий сможет узнать, как грамотно распланировать семейные траты.
Консультацию можно будет получить в здании Центральной библиотеки по адресу Строителей, 1а.
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