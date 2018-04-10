Директор МУПа в Красноуфимске отстранён от должности за присвоение 7,2 млн рублей

Директор МУП «Горкомхоз» в Красноуфимске, по версии, следствия, в декабре 2011 года заключил договор со знакомым бизнесменом на вывоз жидких бытовых отходов, хотя понимал, что у предпринимателя отсутствует необходимая для этого техника. Позже руководитель провёл через бухгалтерию акты выполненных работ на сумму в 7,2 млн рублей. Эти деньги были обналичены и отданы директору МУП «Горкомхоз», который присвоил их себе.