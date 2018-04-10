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Курсы доллара и евро в России впервые поднялись до показателей 2016 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курсы доллара и евро в России впервые поднялись до показателей 2016 года

10 апреля, 18:10Экономика
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