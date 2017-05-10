Никаких сокращений на заводе не предполагается – гендиректор нижнетагильской корпорации УВЗ Александр Потапов

Комментируя ситуацию с якобы грядущим сокращением сотрудников предприятия, генеральный директор «Уралвагонзавода» заявил, что оснований для сокращения штата рабочих нет.

100% работников УВЗ выходят на работу, у предприятия есть заказ и по оборонной, и по гражданской продукции. В связи с этим нет оснований говорить о сокращении штата на заводе.