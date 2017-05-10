Никаких сокращений на заводе не предполагается – гендиректор нижнетагильской корпорации УВЗ Александр Потапов
10 мая 2017, 18:00Экономика
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Александр Потапов развеял слухи, появившиеся в ряде СМИ о предстоящем сокращении 5 000 рабочих нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод».
Сюжеты: Нижний Тагил
Комментируя ситуацию с якобы грядущим сокращением сотрудников предприятия, генеральный директор «Уралвагонзавода» заявил, что оснований для сокращения штата рабочих нет.
100% работников УВЗ выходят на работу, у предприятия есть заказ и по оборонной, и по гражданской продукции. В связи с этим нет оснований говорить о сокращении штата на заводе.
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