Российский Центробанк перестал предоставлять кредиты банкам под залог золота
10 мая 2017, 19:05Экономика
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Эксперты уверены, что прекращение предоставления кредитов под золото снизят цены на драгметалл в России на 20%.
С 3 апреля 2017 года ЦБ перестал выдавать банкам кредиты под золото, которое принималось только слитками для совершения подобных сделок.
Такой инструмент предоставления кредитов не пользовался популярностью, был слишком сложен в использовании и имел более удобные альтернативы, как считают банкиры.
Данный инструмент Центробанк ввел в 2011 году, а с августа 2016 года не совершалось ни одной такой сделки, поэтому его исчезновение никак не скажется на работе банков, сообщает газета «Известия». Тем не менее, эксперты предполагают, что может произойти падение стоимости золота на 20%.
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