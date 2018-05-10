Поставщики школьного питания в Екатеринбурге похитили 56 млн рублей
10 мая, 06:05Экономика
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Замдиректора муниципального предприятия, занимающегося организацией школьного питания, совместно с замдиректора комбината питания организовали мошенническую схему, благодаря которой украли из бюджета Екатеринбурга 56 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Поставщики питания в Екатеринбурге разработали преступную схему похищения бюджетных средств, выделенных на питание школ города. Путём заключения поддельных договоров на организацию питания с ноября 2011 года по август 2013-го им удалось украсть 56 млн рублей.
В результате судебного разбирательства все обвиняемые признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 4 лет и 3 месяцев до 7 лет и 6 месяцев. Также мошенники обязаны будут уплатить штраф в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Кроме того, с бывших сотрудников муниципальных предприятий, работавших в сфере организации школьного питания, взыскано свыше 56 млн рублей в доход муниципального бюджета, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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