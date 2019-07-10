Экс-директор «дочки» тагильского «Уралхимпласта» вывела со счетов компании миллионы
Бывший директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» Людмила Писцова причинила компании за годы работы многомиллионный ущерб. Сумма взысканных через суд средств составила более 9 млн рублей, при этом фактическая сумма исковых требований «Уралхимпласта» превысила 13 млн рублей.
Писцова руководила ЦПМ УХП в течение трёх лет — с апреля 2013 года по июнь 2016 года. После её увольнения и последовавшей финансовой проверки вскрылась информация о неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медицинского оборудования с фирмой мужа Писцовой.
С 2017 года центр несколько раз подвал в суд на экс-директора, намереваясь возместить причинённый ей ущерб. Большая часть исков была удовлетворена.
В частности, с Писцовой взысканы почти 6,5 млн рублей, выплаченные центром по договорам аренды медоборудования. Как установила судебная экспертиза, стоимость арендной платы заметно превышала рыночную ставку, а дочерней компании «Уралхимпласта» было выгоднее купить технику в собственность. При этом выяснилось, что одним из владельцев предприятия-арендодателя являлся супруг экс-директора центра профилактики.
Обращалось ли руководство «Уралхимпласта» в правоохранительные органы, в пресс-службе предприятия обещали прокомментировать TagilCity.ru позже.
Центр профилактической медицины был зарегистрирован в 2007 году и специализируется на первичных и предварительных медосмотрах. Головным предприятием компании является «Уралхимпласт». После увольнения Людмилы Писцовой центр возглавил экс-директор «Уралхимпласта» по персоналу, депутат Нижнетагильской гордумы Владимир Антонов.