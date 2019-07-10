Экс-директор «дочки» тагильского «Уралхимпласта» вывела со счетов компании миллионы

Писцова руководила ЦПМ УХП в течение трёх лет — с апреля 2013 года по июнь 2016 года. После её увольнения и последовавшей финансовой проверки вскрылась информация о неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медицинского оборудования с фирмой мужа Писцовой.

С 2017 года центр несколько раз подвал в суд на экс-директора, намереваясь возместить причинённый ей ущерб. Большая часть исков была удовлетворена.

В частности, с Писцовой взысканы почти 6,5 млн рублей, выплаченные центром по договорам аренды медоборудования. Как установила судебная экспертиза, стоимость арендной платы заметно превышала рыночную ставку, а дочерней компании «Уралхимпласта» было выгоднее купить технику в собственность. При этом выяснилось, что одним из владельцев предприятия-арендодателя являлся супруг экс-директора центра профилактики.

Обращалось ли руководство «Уралхимпласта» в правоохранительные органы, в пресс-службе предприятия обещали прокомментировать TagilCity.ru позже.