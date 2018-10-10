Низкая доля сырья в цене и уход от налогов: проблемы хлеба в Свердловской области

Рынок хлеба, как уверены эксперты, вечен, поскольку этот продукт – основа питания практически каждого россиянина. Интересно, что в европейских странах, в частности в Германии, хлеб стоит порядка 5-6 евро. В России этот продукт принято считать дешёвым, а о повышении цен на него сообщают практически все СМИ.

Хлебный бизнес на грани выживания Согласно официальной статистике, в 2017 году рынок хлеба в России по объему превысил 715 млрд рублей. 70% производства приходится на хлебные заводы, ещё 30% – деятельность средних и мелких пекарен. В целом на российском рынке насчитывается 340 крупных хлебзаводов и около 12 тысяч пекарен. Эти предприятия выпустили 11,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

В Свердловской области, согласно статистическим данным, в год производится в среднем около 150 тысяч тонн хлеба и около 70 тысяч тонн кондитерских изделий.

В целом в регионе в этой сфере сложилась особенная ситуация.

Хлебный бизнес в нашем регионе – выживающий. Из 80-ти хлебзаводов остался десяток. Одна из причин, которая меня лично больше всего удивляет, это то что минимум половина отрасли – теневая. Предприятия, работающие в соответствии с законодательством, становятся не конкурентными, а бюджеты всех уровней недополучают миллиарды, но никому это неинтересно, поделился в беседе с TagilCity.ru директор ‎АО «Режевской хлебокомбинат» Алексей Потапенко.

Стоимость сырья – только четверть всей цены на хлеб Стоимость сырья – воды, муки, соли и закваски – это только 25% от всей цены булки хлеба. Еще столько же приходится на оплату аренды, электричества, воды и газа. Менее 10% – это оплата труда пекарей. Маржа продукции составляет примерно пять процентов. Вся остальная сумма, это торговая наценка, в том числе налоги.

У нас в России только 15% пекарей имеют свою розничную торговлю, а остальные продают в опт. Если внутри цены пекаря можно найти резервы, то основные резервы находятся в руках торговли, отметил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

В среднем в России килограмм белого хлеба стоит 68 рублей, в два с половиной раза дороже стоит килограмм выпечки.

В Свердловской области одна из самых низких цен на хлеб, рентабельность низкая. По России на полках магазинов цена булки или батона начинается от 25 рублей, у нас же – от 12 рублей и редко превышает 20 рублей,отметил директор хлебзавода Алексей Потапенко.

Годовая хлебная корзина жителя России без учёта муки и макаронных изделий весит 64 килограмма. При этом 30 килограммов отводится пшеничному хлебу, 15 килограммов – хлебу из ржаной и прочей муки, и еще 15 – мучным кондитерским изделиям, 4 килограмма – баранкам и сушкам. Общая стоимость набора в среднем по России стоит 6 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что за последние 10 лет хлебная корзина полегчала, но выросла в цене. Так, происходит постепенный рост спроса на дорогой здоровый хлеб и выпечку. Также чаще стали покупать продукцию длительного хранения – баранки, хлебцы, сухари и хлеб со сроком годности больше пяти дней.

Белый хлеб – номер один. Дальше – ржаные сорта и батон. Плавно идёт рост «удивительных» хлебов, как я их называю. Это с разными изысками, добавками (орехи, семечки или даже сухофрукты),отметил Алексей Потапенко.

Хлеб и бизнес У представителей хлебного бизнеса, чей рынок не насыщен, возникает ряд трудностей. Одной из таких является взаимодействие между отдалёнными территориями и центрами-производителями.

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Во многие сельские населённые пункты хлеб до сих пор возят из районных центров, иногда за десятки-сотни километров. Это неправильно. Проще привезти муку и производить в рабочем посёлке в малой пекарне – все от этого только выиграют, уверяет Виктор Семёнов, председатель Комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса.

Одной из проблем отрасли производства хлеба долгое время являлось то, что пекари каждый год теряли свыше пяти миллиардов рублей на возврате хлеба. Теперь заказы пекут по предоплате, благодаря этому удалось избежать возвратов продукции из магазинов.

Союз пекарей и малый бизнес пекарский – договорились о том, что этого не будет. И сейчас идёт законодательное оформление этих договорённостей. Но не будет давления диктата со стороны сетей, пояснил председатель Комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса Виктор Семёнов.

Кроме того, по мнению региональных представителей рынка, трудности есть и на федеральном экономическом уровне. Все производители должны быть в одинаковых, законных условиях, уверены эксперты.

Теневая экономика чувствует себя гораздо лучше, чем законопослушные предприятия, ведь с каждого рубля работнику законопослушные платят в бюджет 49 копеек, а теневой сектор ничего. Так и с НДС и другими налогами. Теневая экономика, по-моему, побеждает, потому что у неё издержек гораздо меньше, отмечает Алексей Потапенко.