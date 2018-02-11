Пиарщик заявочного комитета «Экспо-2025» уволился и уехал из Екатеринбурга

Запись об этом он разместил на странице Facebook. Он написал:

Спасибо, Екатеринбург, спасибо, Заявочный комитет «ЭКСПО-2025», было круто! Всем спасибо и удачи! Ещё увидимся.

Подписчики выразили удивление такому решению. К примеру, директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова в комментариях поинтересовалась, что же случилось. Пока ни на одно из сообщений Дарч не ответил.

В пресс-службе заявочного комитета прокомментировали, что Тото Дарч не сможет работать в Екатеринбурге и исполнять свои обязанности по семейным обстоятельствам. Замену будут искать в столице Урала. Сам Дарч от комментариев отказался.

Отметим, что вице-губернатор региона Александр Высокинский, который курирует заявку Екатеринбурга, пообещал разобраться в ситуации. Политик только что вернулся из рабочей командировки.

В местном отделении заявочного комитета, открытом в декабре 2017 года, работали три сотрудника. Главным был рекламщик из Москвы Тото Дарч, передает «Znak.com».