Счетная палата РФ проверит содержание и финансирование «Екатеринбург Арены»

Согласно концепции, содержание всех объектов наследия ЧМ в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске до 2023 года на 95% будет покрывать федеральный бюджет. Всего на это будет потрачено 16 млрд рублей.

За это время власти регионов должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость площадок. В Свердловской области «Екатеринбург Арена» была передана на баланс одноименного автономного учреждения. То есть теперь ее финансирование осуществляется за счет регионального бюджета.