Счетная палата РФ проверит содержание и финансирование «Екатеринбург Арены»
Сегодня, 17:18ЭкономикаФото: Синара-Девелопмент
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В текущем году Счетная палата РФ проверит, как используются и содержатся объекты наследия ЧМ-2018, в число которых входит «Екатеринбург Арена», сообщает РБК.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно концепции, содержание всех объектов наследия ЧМ в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске до 2023 года на 95% будет покрывать федеральный бюджет. Всего на это будет потрачено 16 млрд рублей.
За это время власти регионов должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость площадок. В Свердловской области «Екатеринбург Арена» была передана на баланс одноименного автономного учреждения. То есть теперь ее финансирование осуществляется за счет регионального бюджета.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей