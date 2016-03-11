Финансовая пирамида: 36 тагильчан потеряли в сумме 13 миллионов рублей (ФОТО)

Страховая компания начала работать в Нижнем Тагиле ещё в 2014 году. Она развернула масштабную рекламную кампанию, предлагая так называемое вексельное инвестирование. За приобретение векселя обещалось от 20 до 35% годовых. Но своих обязательств фирма не выполнила.

Полицейские изъяли документацию фирмы. Исходя из неё, получается, что 36 тагильчан стали жертвами этой аферы. В сумме их ущерб составляет порядка 13 миллионов рублей. 14 жителей Нижнего Тагила обратились в полицию с заявлениями, уже возбуждено пять уголовных дел.

Фирму обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что генеральный директор фирмы является уроженкой города Набережные Челны республики Татарстан. Головной офис фирмы находится там же.

Полиция Нижнего Тагила продолжает поиск пострадавших от действий этой фирмы. Их просят обращаться в полицию по телефонам: (3435) 97-60-93, 97-61-23.