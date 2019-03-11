Известные тагильские сомелье покидают ресторан «Шкаф» из-за разногласий с партнером

15 марта 2019 года наш последний день работы в винном ресторане «Шкаф». Это был крутой ресторан, крутой год с крутой командой. Вместе мы составили шикарное меню с вкусными, полезными свежими блюдами, обалденной кондитеркой и современными подачами. Мы сделали чудную винную карту с интересными и необычными вкусными винами… После 15 марта ресторан продолжит работу в другом формате. Каким он будет? Точно знаем только то, что добавятся кальяны, и изменится режим работы на более ночной. В этом моменте наши взгляды с партнёром на развитие ресторана разошлись, поэтому мы и уходим,пишут сомелье в соцсетях ресторана.

Как объяснила Татьяна Попова TagilCity.ru, в ближайшее время она сложит с себя полномочия директора. Также соучредителю будет передана доля в ресторане, однако условия сделки не разглашаются.

Мы открыты для новых идей и мыслей. Если кто-то готов предложить нам работу или помещение, мы готовы эти предложения рассмотреть,говорит Татьяна Попова TagilCity.ru.

По словам сомелье, у них уже есть инвестор, который готов вложить деньги в открытие нового винного ресторана.

Будет ли это такой же формат, говорить сложно. Всё зависит от помещения, его расположения. Места пока нет. Но мы считаем тот формат, который у нас получился здесь абсолютно востребованным и надежным. Конечно, нам как собственникам бизнеса было бы легче, если бы к нам очередь стояла, как в другие заведения, а мы бы только звонили, когда столик освобождался. Но с нашими ценами и форматом это невозможно. Но это хочется делать, потому что это очень круто и классно, и, мне кажется, наш ресторан таким и стал,объясняет Попова.