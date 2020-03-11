В Свердловской области планируют повысить качество жизни в небольших городах

Реализован проект будет в течение пяти лет. Он уже запущен в Новоуральске. В 2022 году в него войдут Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест.

Суть Business-Data в том, чтобы на основе анализа платежей жителей небольших городов, которые осуществляются через банковские терминалы, выявлять нереализованный спрос на товары и услуги, и определять, какие сферы бизнеса востребованы,рассказала министр экономики региона Виктория Казакова.

На основе анализа данный планируется развитие бизнеса по франшизам. Кроме того, на основе анализа потребительских способностей жителей малых городов можно выявить наиболее проседающие направления экономики. Например, в Новоуральске отмечена нехватка кафе и заведений индустрии красоты. На основе этого Свердловский фонд поддержки предпринимательства готов найти коммерсантов, желающих занять данные направления, а также оказать им всевозможную поддержку.