В Свердловской области планируют повысить качество жизни в небольших городах
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской области запустили проект Business-Data, направленный на повышение качества жизни в малых городах, сообщает департамент информполитики.
Реализован проект будет в течение пяти лет. Он уже запущен в Новоуральске. В 2022 году в него войдут Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест.
Суть Business-Data в том, чтобы на основе анализа платежей жителей небольших городов, которые осуществляются через банковские терминалы, выявлять нереализованный спрос на товары и услуги, и определять, какие сферы бизнеса востребованы,рассказала министр экономики региона Виктория Казакова.
На основе анализа данный планируется развитие бизнеса по франшизам. Кроме того, на основе анализа потребительских способностей жителей малых городов можно выявить наиболее проседающие направления экономики. Например, в Новоуральске отмечена нехватка кафе и заведений индустрии красоты. На основе этого Свердловский фонд поддержки предпринимательства готов найти коммерсантов, желающих занять данные направления, а также оказать им всевозможную поддержку.
Предусматривается реализация бизнес-проектов стоимостью не более восьми миллионов рублей. Пять из которых предоставит область, три миллиона — средства предпринимателя. В Новоуральске в первом полугодии уже откроются пекарня и салон красоты.