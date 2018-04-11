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Бюджет Нижнего Тагила исполнен с профицитом в 48,7 млн. рублей в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Нижнего Тагила исполнен с профицитом в 48,7 млн. рублей в 2017 году

11 апреля, 20:10Экономика
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