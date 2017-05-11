Минфин России недосчитался 46 млрд рублей от нефтяных доходов
11 мая 2017, 19:40Экономика
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Бюджет РФ недополучил дополнительных доходов в апреле в сумме 46 млрд рублей, несмотря на рекордный экспорт в этом месяце. Аналитики и Минфин имеют разное мнение по поводу причины сложившейся ситуации.
Недополученная прибыль бюджета от нефтяных доходов составила в апреле 46 млрд рублей. По плану в казну должно было поступить в апреле 64,5 млрд рублей, но в действительности прибыль оказалась на 18,5 млрд рублей меньше.
Минфин видит причину в уменьшении объемов экспорта углеводородов. Независимые аналитики имеют другое мнение. Причиной уменьшения прибыли они считают укрепление рубля на мировом рынке. в связи с этим сложилось несоответствие между сильной национальной валютой и падением цен на нефть.
В апреле рост рубля превзошел ожидаемую отметку на 10-15%, сообщает газета «Известия».
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