Кредитная нагрузка россиян может быть ограничена законом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России предлагается ввести закон, ограничивающий долговую нагрузку граждан. Это значит, что банкам и МФО запретят выдавать займы, если платежи по кредитам составляют более половины заработка семьи.
Россияне не должны будут тратить более 50% дохода на погашение кредитов. В связи с этим, банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам при повышении этого показателя.
Такие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Цель закона — защитить граждан от высокой долговой нагрузки.
Центробанк также разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщают «Известия».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей