Это все кстати для компании Алексея Миллера, так как на данный момент у монополиста есть проблемы из-за рекордно низких цен на газ до осени — Турция почти остановила поставку, выбрав азербайджанское топливо, Польша назначила Газпрому штраф в размере 6,5 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства и отказалась от поставок газа, выбрав США, Германия не выводит Северный поток-2 из-под директивы, а потому не получается закачать достаточно газа для выполнения минимальной нормы по контракту с Китаем. Также прибыль компании сократилась в первом полугодии в 25 раз — до 32,9 миллиардов рублей.