Череда отставок и перестановок в правительстве РФ затрагивает и Министерство энергетики. Главе ведомства Александру Новаку готовят повышение до уровня вице-премьера, курирующего ТЭК и промышленность, сообщают ИА «Новые известия».

Накануне своего ухода из Минэнерго Новак сделал «красивый жест». Была признана необходимость, что Газпрому требуются дополнительные источники финансирования газификации регионов, а ответственность за результат будет возложена на губернаторов. Это все кстати для компании Алексея Миллера, так как на данный момент у монополиста есть проблемы из-за рекордно низких цен на газ до осени — Турция почти остановила поставку, выбрав азербайджанское топливо, Польша назначила Газпрому штраф в размере 6,5 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства и отказалась от поставок газа, выбрав США, Германия не выводит Северный поток-2 из-под директивы, а потому не получается закачать достаточно газа для выполнения минимальной нормы по контракту с Китаем. Также прибыль компании сократилась в первом полугодии в 25 раз — до 32,9 миллиардов рублей. Поэтому поддержка Газпрому необходима и для нее как раз есть повод — утвержденная газификация регионов. Несмотря на то, что газа много, далеко не все в России знают, как хорошо обогреваться и вырабатывать электричество не коптящими углём и мазутом, а чистым и недорогим газом. Так, на Дальнем Востоке газификация практически отсутствует. В последние дни работы Александр Новак сделал заявление, что в ближайшие 10 лет на газификацию потребуется почти два триллиона рублей, а реализация программы за счет Газпрома приведет к выпаданию бюджетных доходов. Соответственно, компании надо помочь найти дополнительные источники финансирования. При этом ранее Александр Миллер заявлял, что Газпром до 2025 года на повышение газификации с 70,1 до 83% готов потратить 526 миллиардов рублей. При этом вряд ли у Миллера такими темпами появится ответственность, потому что Новак предложил включить уровень газификации в список ключевых показателей для оценки работы губернаторов. Получается, что деньги получит Газпром, а отвечать за это будут губернаторы. Такое стремление главы Газпрома ожидаемо, так как за последние 15 лет «национальное достояние» не старалось проявить рвения в вопросе обеспечения газом россиян. По данным компании, с 2005 по 2019 год на газификацию должно быть потрачено 361,1 миллиардов рублей. На эти средства должно быть проложено больше двух тысяч газопроводов протяженностью 34 тысячи километров. При этом только Сила Сибири, имеющая протяженность в 2159 километров, обошлась в три раза дороже. Компания установила несколько иные приоритеты и взаимоотношения с подрядчиками. Так, крупные проекты отданы компании Ротенберга и Геннадия Тимченко. При этом строительство газопроводов между поселками и районами на прежних условиях не приносит такой выгоды. Если один километр Силы Сибири стоит 509,5 миллиона рублей, то внутри России километр газопровода обходится в 10,62 миллиона рублей. С ростом инвестиций все изменится. Ранее прибавка одного процента к уровню газификации стоила 21,5 миллиарда рублей, то теперь сумма, по оценкам Новака, увеличится до 148,5 миллиарда рублей. При этом большая часть суммы будет выделена из «иных источников финансирования». И эти средства не пройдут мимо, так как Газпром имеет дочернюю компанию Газстройпром, которая является «мегаподрядчиком». Строительство осуществляется через нее, а потому со стороны подрядчику получить контракт будет сложно. Бесспорно, инвестиции в газификацию регионов возрастут. Это позволит Газпрому отчитываться об ударных темпах работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter