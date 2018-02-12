Россияне смогут снимать до 5 000 рублей через кассы магазинов с середины 2018 года

Известно, что в тестирование системы с участием MasterCard вовлечены Сбербанк, Банк «Русский стандарт» и ВТБ. Работать система будет следующим образом: на кассах маркетов установят специальные pos-терминалы. Покупатели на кассе сначала оплачивают покупки, после чего им предоставляют возможность ввести пин-код и снять наличные.

В банках подтвердили, что систему сейчас тестируют, однако, по мнению специалистов, о деталях пока говорить рано.

Мы можем подтвердить, что Банк «Русский стандарт» успешно завершил тестирование системы заявили корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе финансовой организации.

По данным источника TagilCity.ru, банк совместно с MasterCard реализовал технический запуск системы по снятию наличных с банковской карты через pos-терминал.

В пресс-службе ВТБ TagilCity.ru подтвердили, что работают над внедрением системы, но о полноценном запуске пока говорить рано.

Мы рассматриваем возможность применения данной технологии, но о деталях пока говорить преждевременно официально заявили в банке.

В Сбербанке, который также тестируют систему, считают, что пока обсуждать подробности преждевременно, так как результаты еще не подведены.

Планируется, что одними из первых систему могут использовать крупные торговые сети, в числе которых «Связной» и «Евросеть». По данным источников TagilCity.ru, систему в российских городах, в числе которых будет Нижний Тагил, могут запустить летом этого года.

Евросеть» планирует принять участие в этом проекте. Сейчас мы прорабатываем данный проект с партнерами и регулятором. Возможность снятия наличных через pos-терминалы упростила бы жизнь клиентам, а также позволила бы снять нагрузку с сети банкоматов заявил управляющий Уральским филиалом компании Темур Котеян.

Потребителей нововведение беспокоит возможностью увеличения времени ожидания в очередях на кассах супермаркетов, так как кассиры будут выполнять банковские функции. По мнению московского адвоката, члена межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» Дмитрия Лесняка, с этой проблемой вряд ли придется столкнуться клиентам магазинов.

Сильно сомневаюсь, что это значительно увеличит размер очередей. Потому что люди традиционно пользуются снятием наличных в помещениях банков или банкоматах. И вряд ли при введении такой услуги все ринутся в магазины за наличными. Кроме того, не такой у нас большой объем финансовых операций, чтобы тормозить очередь говорит адвокат.

Также Лесняк обращает внимание на то, что снятие наличных может производиться на условиях дополнительной комиссии.

Скорее массовому потребителю должно быть выгодно обращаться напрямую в банк. И только в исключительных случаях прибегать к помощи магазинов заключает Дмитрий.