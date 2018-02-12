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Россияне смогут снимать до 5 000 рублей через кассы магазинов с середины 2018 года
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Россияне смогут снимать до 5 000 рублей через кассы магазинов с середины 2018 года

12 февраля, 17:35ЭкономикаЛев Истомин
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