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От небольших частных производств до экспорта: чем живут свердловские кондитеры?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От небольших частных производств до экспорта: чем живут свердловские кондитеры?

Сегодня, 18:14ЭкономикаЮлия СтепановаФото: flickr.com
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