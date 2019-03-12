От небольших частных производств до экспорта: чем живут свердловские кондитеры?

Общероссийский рынок сладостей ежегодно растёт примерно на 4% Общий объём рынка кондитерских изделий в России составляет около 1 трлн 600 млрд рублей. Основная часть суммы приходится на так называемые сахаристые изделия – карамель, пастилу, мармелад, халву и многое другое (665 млрд рублей). Второе место у шоколада (608 млрд рублей), третье – у мучных кондитерских изделий длительного хранения (202 млрд рублей). 14 млрд в год приходится на свежие торты и пирожные.

В 2018 году на российском рынке было изготовлено 3,9 млн тонн кондитерских изделий. По сравнению с 2017 годом рост составил 3,7%, а в 2017 году по сравнению с 2016 было увеличение производства составило 4%.

За два года в отрасли отмечена позитивная динамика: на 3-4 процента отрасль выросла и теперь кондитерские изделия представлены достаточно серьёзно,отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Сладкое любят, но не очень дорогое Россияне потребляют сладкое рекордными объёмами, однако в Центральной и Северной Европе, Канаде и США этот показатель – на треть выше, чем в России. Здесь приходится 33-35 килограммов сладостей на человека в год, треть этого объёма – шоколад.

Эксперты уверены, что производство и продажи в 2019 году сохранятся на уровне 2017 года. Дело в том, что не произошло прироста в объемах и деньгах самой массовой категории сладостей. Причиной стало снижение доходов россиян. Производители уверены, что дальнейшее развитие рынка, в том числе в премиальных сегментах напрямую связано с ростом заработка сладкоежек.

Пытаются выйти на рынок в Свердловской области частные кондитерские, производящие сладости по собственным рецептам. Конкурировать с фабриками они даже не пытаются.

Мы даже мечтать не можем конкурировать с фабричными изделиями. К сожалению, в привычку тагильчан уже давным-давно вошло покупать фабричные кондитерские изделия в супермаркетах. Говоря о качестве фабричных изделий, могу сказать одно: массовое производство никогда не сможет стать высококачественным. Пищевая индустрия направлена на увеличение сроков хранения и на удешевление сырья. Это законы рынка. Мы не можем конкурировать с ними,уверена директор кондитерской Bon Naty Наталья Бабкина.

В связи со снижением доходов даже крупные производители заметили, что потребитель переходит на эконом-сегмент, состоящий из более дешёвых сортов кондитерских изделий. Так, фабрики организуют большое количество промо-мероприятий, делают скидки, сокращая тем самым прибыль.

Ещё одна трудность состоит в том, что российские кондитеры вынуждены закупать более половины ингредиентов за иностранную валюту. Арахис, орехи и какао-бобы в России не выращиваются. Кроме того, видно сильное колебание цены российского товара – сахара. За последний год он подорожал более чем на 30%.

Видео Видео: ТПП РФ

Иностранные фабрики окрепли в России Четыре из пяти крупнейших мировых производителей сладостей разместили производство на территории России. К примеру, шоколадная фабрика «Монделиз» работает во Владимирской области более 20 лет. За три года работы компания вложила в российское производство 5 млрд рублей. Часть продукции экспортируют более чем в 60 стран мира.

Импорт на российском рынке в основном от европейских производителей. Отечественные производители видят угрозу в том, что ввоз сладостей в Россию из-за рубежа увеличивается быстрее, чем экспорт или производство внутри страны.

Набор продуктов, который сейчас предлагается нашими коллегами из-за рубежа, больше соответствует предпочтениям, которые сформировались в российском обществе. Я думаю, что отечественные компании подстроятся. Если отрасль на 90% независима, то есть возможность подстраиваться, перестраиваться, изучать свой рынок, уверен Сергей Катырин, президент ТПП РФ.

Курс на экспорт Власти Свердловской области заявляли, что особое внимание в регионе в настоящее время уделяется перспективам экспорта пищевой продукции Свердловской области, в том числе и кондитерских изделий.

Одним из ключевых направлений в торговле сегодня мы видим наращивание поставок продовольственной продукции в Китайскую Народную Республику. Перспективны для экспорта на китайский рынок поставки кондитерских изделий, товаров жировой группы, пива, молочной продукции и других продуктов, по которым наш регион занимает сильные позиции,сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Уже в 2017 году показатели экспорта продовольствия Свердловской области выросли более чем на 33%. В этот показатель вошла профицитная группа пищевых товаров, в том числе кондитерские изделия. В условиях роста спроса на уральские продукты за рубежом, а также наличия эффективных инструментов господдержки экспортеров правительство Свердловской области считает возможным реализацию в регионе федерального тренда на увеличение объема экспорта продукции АПК к 2020 году на 27 %. Речь идет о вовлечении в экспортную деятельность также предприятий малого и среднего бизнеса.

Среди крупнейших свердловских экспортеров - кондитерская фабрика «Конфи», отмечают а правительстве региона.

Конечно, каждый бы хотел, чтобы поддержка была со стороны государства. Она нужна. Особенно в освоении новых рынков. Мы проводим вместе с РЭЦ сессии, как выйти на экспортные поставки, как освоить новые рынки,отметил Сергей Катырин.

А вот владельцы частных кондитерских не надеются на помощь от государства, поскольку уверены, что все меры по большей части направлены на крупный бизнес.