Дмитрий Медведев: «Главной проблемой в России остается бедность»

Дмитрий Медведев сообщил, что с 2013 года МРОТ в России вырос в два раза и сейчас составляет 11 163 рубля. Однако премьер-министр признал, что данной суммы недостаточно, чтобы победить бедность в России.

Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить сообщил Дмитрий Медведев.

В 2018 году МРОТ впервые в истории страны был поднят до уровня прожиточного минимума. На текущий момент повышения МРОТ недостаточно для того, чтобы в России стало меньше бедных, и необходимы иные мероприятия, но пока денег на это в бюджете нет, пишет ТАСС.