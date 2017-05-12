На 80 тысяч рублей оштрафован Ревдинский хлебокомбинат за нарушение технических регламентов и норм хранения сырья
12 мая 2017, 14:50Экономика
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Роспотребнадзор привлек Ревдинский хлебокомбинат к административной ответственности.
В ходе проверки, проведенной на предприятии сотрудниками РПН, было установлено, что нарушены нормы хранения сырья и отходов производства. Также отмечено нарушение технических регламентов. Во время производства в помещении шли ремонтные работы.
Предпринимателю выписан штраф в размере 80 тыс. руб. и дано предписание об устранении нарушений.
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