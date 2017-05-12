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На 80 тысяч рублей оштрафован Ревдинский хлебокомбинат за нарушение технических регламентов и норм хранения сырья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 80 тысяч рублей оштрафован Ревдинский хлебокомбинат за нарушение технических регламентов и норм хранения сырья

12 мая 2017, 14:50Экономика
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