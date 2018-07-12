303 тысячи рублей выделены на покраску урн и скамеек в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будет произведена покраска урн и скамеек, установленных на территории города в прошлом году. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 303 тысячи рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести обработку скамеек водостойкой пропиткой, затем окраску деревянных поверхностей масляными составами. Металлические поверхности должны быть окрашены грунт-эмалью по металлу. Также, при необходимости, может быть произведен ремонт скамеек.

Деревянные поверхности урн должны быть обработаны асептическим составом и окрашены масляной краской. Металлические поверхности – очищены от предыдущего покрытия перед окрашиванием.

Все виды работ будут осуществлены красками и средствами, соответствующими заявленным в контракте требованиям.