303 тысячи рублей выделены на покраску урн и скамеек в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле планируется покраска урн и скамеек, установленных в городе в 2017 году. На это «Службой заказчика городского хозяйства» выделены 303 тысячи рублей.
В Нижнем Тагиле будет произведена покраска урн и скамеек, установленных на территории города в прошлом году. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 303 тысячи рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести обработку скамеек водостойкой пропиткой, затем окраску деревянных поверхностей масляными составами. Металлические поверхности должны быть окрашены грунт-эмалью по металлу. Также, при необходимости, может быть произведен ремонт скамеек.
Деревянные поверхности урн должны быть обработаны асептическим составом и окрашены масляной краской. Металлические поверхности – очищены от предыдущего покрытия перед окрашиванием.
Все виды работ будут осуществлены красками и средствами, соответствующими заявленным в контракте требованиям.
Деревянные элементы должны быть окрашены матовой краской «сосна». Металлические части скамеек – черного цвета, металлические части урн – серого. Температура воздуха в момент работ должна быть не ниже +5 градусов.