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303 тысячи рублей выделены на покраску урн и скамеек в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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303 тысячи рублей выделены на покраску урн и скамеек в Нижнем Тагиле

12 июля, 10:00ЭкономикаЮлия Суворова
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