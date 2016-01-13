Налог на жилье теперь будет исчисляться по кадастровой стоимости

Как пояснили «Российской газете» в Федеральной налоговой службе (ФНС), новый налог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих пор, а по кадастровой стоимости.

Первые платежки граждане получат весной 2017 года, и не позднее 1 октября 2017 года должны будут рассчитаться с местными бюджетами, куда направляются налоговые поступления (это будет оплата налога за 2016 год).

А жители 28 пилотных регионов, где эксперимент начался в прошлом году, получат платежки до 1 октября наступившего года (это будет расчет налога за 2015 год).

Предусматривается ряд вычетов и налоговых льгот для разных категорий населения - пенсионеров, ветеранов войн, инвалидов.

База по расчету налога для комнаты будет уменьшаться на 10 квадратных метров, а для квартиры - на 20. На них налог не рассчитывают. Индивидуальные жилые дома позволяют владельцу при налогообложении отнимать 50 квадратных метров.

Если при вычете из общей площади результат нулевой, то значит владелец имеет законное право с 2016 года не платить налог за свою недвижимость. Местные власти вправе устанавливать свои налоговые ставки и дополнительные льготы для населения.

По расчетам ФНС, налоговая нагрузка будет увеличиваться постепенно - не более чем на 20 процентов в год от прежнего размера налога. Сдерживать рост будут понижающие коэффициенты. Это установлено законодательно. Но с годами сумма набежит приличная: если сейчас граждане платят за двухкомнатную квартиру в центре Москвы в среднем налог в размере 400-500 рублей, то в 2021 году заплатят более 5 тысяч рублей.

Есть еще одна новость по недвижимости. Квартиру, дом, гараж и прочее, приобретенную после 1 января 2016 года, можно будет продать без уплаты 13-процентного налога на доходы физических лиц только по истечении пяти лет после сделки.

Это предусматривает новая статья 217.1 второй части Налогового кодекса, вступившая в силу с началом этого года. Ранее этот срок («минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества») составлял три года.

В виде исключения трехлетний срок будет действовать и дальше в трех случаях. Во-первых, если квартира, дача или участок получены в наследство или по договору дарения от члена семьи либо близкого родственника. Во-вторых, если право собственности возникло в результате приватизации. И, в-третьих, если недвижимость досталась по договору пожизненного содержания с иждивением.

Пятилетний «период охлаждения» вводится для борьбы со спекулятивными сделками на рынке недвижимости. Задумывалось это, когда рынок был стабилен, и многими покупка квартиры или участка рассматривалась как способ сохранить деньги: сегодня купил, через три года, если надо, продал чуть подороже безо всяких налогов.

Теперь из такого актива труднее будет «выйти», он станет гораздо менее ликвидным. Это может привести к увеличению «серых» сделок, когда квартиры, находящиеся в собственности менее пяти лет, продают по цене до миллиона рублей, чтобы избежать уплаты налога, опасается вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его оценкам, фиктивная цена по таким недавно приобретенным квартирам указывается в более чем половине договоров купли-продажи между физлицами.

Наряду с продавцом покупатель тоже может быть заинтересован в такой схеме, чтобы не показывать своих доходов. К тому же сказывается невысокая степень осведомленности многих покупателей о возникающих в связи с «серой» сделкой рисках.

Однако шансы избежать таким путем уплаты налога снижаются. Для этого вступившие в силу поправки вводят правило, что если объявленная в договоре цена недвижимости менее 70 процентов от ее кадастровой стоимости, то налог будет исчисляться именно с этой суммы. До этого никаких законодательных ограничений на продажу квартир ниже кадастровой стоимости не было, отмечает Константин Апрелев. Кадастровую стоимость недвижимости, напоминают в ФНС, можно узнать в Государственном реестре недвижимости.

Как и раньше, от налогообложения будут освобождаться те, кто продал жилой объект еще дешевле, чем покупал.

И, наконец, третья новость, связанная с налогами и нашим имуществом. Физлица должны уведомить налоговые органы об автомобилях, квартирах, земельных участках. Как пояснили в ФНС, обязанность сообщать о наличии имущества возникает у налогоплательщиков - физических лиц только в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов.

Вообще налоговики исчисляют имущественные налоги граждан на основании сведений из регистрирующих органов (Росреестр, ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России и т.д.). Иногда эти данные отсутствуют в реестрах прав по разным причинам. Поэтому налоги за имущество люди не платят годами.

Законодатели предложили в этих случаях самим гражданам подтверждать сведения о своем имуществе. В 2016 году такие данные могут быть представлены в любой срок, по усмотрению налогоплательщиков - физических лиц. Они должны заполнить сообщение по утвержденной ФНС России форме и направить его в налоговый орган.

Если вы хотя бы один раз получали уведомление об уплате налога на недвижимое имущество или транспортное средство, то сообщение в налоговый орган не представляется. Как и в том случае, если вы не получаете платежки, потому что имеете налоговые льготы. Подробная информация о порядке и способах представления сообщения размещена на сайте ФНС nalog.ru, в разделе «Физические лица».

Подтверждающие документы можно представить через вашего представителя по доверенности или в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» на портале ФНС. Начисление налога производится с того года, когда вы представили данные о своих авто или квартирах независимо от даты регистрации прав собственности на них. За непредставление сведений в 2016 году штрафы применяться не будут. А с 1 января 2017 года они установлены в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

Налоги онлайн

Свыше 700 миллионов обращений к 40 онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы зарегистрировано в 2015 году, сообщает ведомство на своем сайте. В 2014 году эта цифра составляла 650 млн обращений.