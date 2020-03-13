«Нижнетагильские тепловые сети» пытаются отсудить 9,4 миллиона рублей у ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 11:53ЭкономикаФото: pixabay.com
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МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «Евраз НТМК» о взыскании 9,4 миллиона рублей по договорам энергоснабжения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
«НТТС» подали иск в суд 3 марта. Через два дня заявление было принято к производству. Судебное заседание назначено на 6 апреля.
10 марта TagilCity.ru отправило АО «Евраз НТМК» официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Напомним, ранее банкротящийся МУП «НТТС» подало иски к двум управляющим компаниям Нижнего Тагила ООО «УК «ЖЭУ № 1» и ООО Фирма «Комфорт-НТ». Сумма исков — 1,4 миллиона рублей и 1,9 миллиона рублей соответственно.
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