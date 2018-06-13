Минфин РФ планирует ввести отрицательные акцизы для прекращения роста цен на бензин

Метод стабилизации цен на топливо заключается в поэтапном снижении в течение 2019–2024 годов экспортных пошлин до нуля с одновременным повышением нефтяного НДПИ. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут.

Для избежания повышения внутренних цен крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз. Критерием будет производство товарного бензина пятого класса: заводам, у которых на него приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз из расчета примерно в три тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья.

Акцизы будут рассчитывать по предыдущему месяцу. Это вдвое сократит влияние колебаний цен на нефть. В результате налогового маневра ожидается рост оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 рублей на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 рубля на литр). Однако рост цен на другие нефтепродукты должен быть больше — не менее чем на 50% на битум и мазут. Также существенно могут подняться цены на авиакеросин и судовое топливо, пишет РИА «Новости».