«Все быстро и надежно» — клиенты об открытии расчетного счета

Банк «НЕЙВА» осуществляет дистанционное открытие счетов не только в Новосибирске, но и в ряде других российских городов: Пермь, Краснодар, Казань, Тюмень, скоро ожидается и Уфа. Новосибирск стал пятым городом, где банк успешно реализует модель взаимодействия бизнеса и банка. Предпринимателю теперь не надо тратить время на заполнение многочисленных документов для открытия счета и часами ожидать приёма в банке. Представитель Банка «НЕЙВА» в удобное для вас время и место сможет выехать и открыть счет бесплатно за полчаса.