«Все быстро и надежно» — клиенты об открытии расчетного счета
Открыт первый расчетный счет для бизнеса в Новосибирске!
У нас отличная новость: в Новосибирске успешно открыт первый расчетный счет.
Банк «НЕЙВА» осуществляет дистанционное открытие счетов не только в Новосибирске, но и в ряде других российских городов: Пермь, Краснодар, Казань, Тюмень, скоро ожидается и Уфа. Новосибирск стал пятым городом, где банк успешно реализует модель взаимодействия бизнеса и банка. Предпринимателю теперь не надо тратить время на заполнение многочисленных документов для открытия счета и часами ожидать приёма в банке. Представитель Банка «НЕЙВА» в удобное для вас время и место сможет выехать и открыть счет бесплатно за полчаса.
Открыть счет легко! Заполните онлайн-заявку на открытие счета и моментально получите реквизиты. Отправьте фото учредительных документов для формирования пакета документов для открытия счета. Обо всех операциях по счету банк информирует клиента sms- и e-mail-оповещениями.
Дополнительно клиенту подарят корпоративную карту, которая позволяет круглосуточно снимать наличные в режиме 24/7 в любом банкомате, а также пополнять счет наличными в банкоматах партнеров банка.
Подробности по телефону 8−800−7000−213 или на сайте.
Банк «НЕЙВА»: расширяя границы!