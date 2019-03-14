Суд возобновил банкротство ООО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

Производство по делу о банкротстве ООО «НТКРЗ» было возбуждено в июле 2018 года по заявлению Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области, но приостановлено в октябре из-за параллельного судебного разбирательства сторон по задолженности - НДС в размере 5,6 млн рублей.

В связи с тем, что в настоящее время устранены обстоятельства, вызвавшие приостановление производства по делу, производство подлежит возобновлению,говорится в новом определении суда.

ООО «НТКРЗ» является дочерней компанией НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», признанного банкротом в июне 2018 года. При этом доход «дочки» за 2017 год превысил доход материнской компании более чем в два раза - 1 млрд 625 млн рублей. Трудоустроены в компании лишь два человека.

Задолженность НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» по реестру кредиторов составляет 361 млн рублей. На данный момент конкурсный управляющий осуществляет оценку и продажу имущества общества, в том числе на торги уже выставлены здание детского сада № 171 на улице Энтузиастов, два здания общежитий на Тельмана и Орждоникидзе, нежилое помещение в Екатеринбурге.