483 делегата из различных подразделений УВЗ приняли участие в итоговой конференции нижнетагильского предприятия

Нижнетагильская корпорация УВЗ отчиталась о выполнении мероприятий, предусмотренных коллективным договором за 2016 год. На мероприятии присутствовали 483 делегата от различных подразделений НПК.

С основными докладами выступили исполнительный директор Владимир Рощупкин и председатель первичной профсоюзной организации Уралвагонзавода Евгений Лутохин. Участниками конференции также стали генеральный директор УВЗ Потапов и мэр Нижнего Тагила Носов. Они выступили перед представителями трудового коллектива предприятия.

В своем обращении к присутствующим глава администрации подчеркнул, что благоустройство Дзержинского района остается для города одной из приоритетных задач. И в этом вопросе важна совместная работа руководства УВЗ, депутатов Законодательного собрания и городской администрации. Только такой путь он видит для решения данного вопроса.

Сергей Носов отметил, что в условиях тяжелой финансовой ситуации, которая отмечена экономическим кризисом в стране, администрация УВЗ сумела сохранить трудовой коллектив и при этом – работать на перспективу. Он выразил свою уверенность в том, что те проблемы, которые существуют на предприятии в настоящее время, носят временный характер и будут успешно решены в будущем при новом руководстве УВЗ.

О новом генерального директор Носов рассказал:

Я знаю Александра Потапова много лет как очень сильного организатора, ответственного и порядочного человека, что очень важно для нас – тагильчан. Мы это уважаем, ценим и всегда поддержим. Я уверен, что дальнейшее развитие УВЗ будет продолжаться в правильном направлении с учетом интересов, в том числе и города.

После своего выступления мэр ответил на вопросы и обращения, которые поступили к нему от участников конференции, сообщает пресс-служба администрации города.