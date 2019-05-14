УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына

В Харёнках располагаются участки с элитными жильём, принадлежащим экс-губернатору Свердловской области, сенатору Эдуарду Росселю, а также другим випам региона. Там же находится дом Андрея Козицына — главы Уральской горно-металлургической компании, в которую и входит «Уралэлектромедь».

В администрации Нижнего Тагила пояснили, что «Уралэлектромедь» отремонтировала дорогу ещё в прошлом году из-за расположенной там базы отдыха УГМК.

Дорогу предприятие отремонтировало в рамках благотворительной помощи муниципалитету. Был отремонтирован участок в пять километров, находившийся в очень плохом состоянии. Фактически дорогу построили заново,рассказала глава территориального управления администрации Нижнего Тагила Лидия Панникова.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил управлению городским хозяйством организовать заключение муниципального контракта по эксплуатационному обслуживанию и содержанию межпоселковой дороги.