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6 млрд рублей выделят на капремонт домов в Свердловской области в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 млрд рублей выделят на капремонт домов в Свердловской области в 2017 году

14 июня 2017, 14:50Экономика
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