6 млрд рублей выделят на капремонт домов в Свердловской области в 2017 году
14 июня 2017, 14:50Экономика
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В 2017 году на капремонт домов в Свердловской области планируется выделить 6 млрд рублей.
Как пишет «Коммерсант», в этом году запланировано отремонтировать более 2,5 тыс. домов. 596 из них – дома, ремонт в которых по разным причинам не был завершен в предыдущие годы.
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, часть домов не отремонтированы по вине недобросовестных подрядчиков, контракты с которыми по этой причине расторгнуты в 2015 и 2016 гг.
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