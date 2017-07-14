Новые отпускные категории Cashback в рамках акции «Курс на отдых!»

Акция«Курс на отдых!» продолжается, и Банк «НЕЙВА» дает возможность заработать на своих затратах. При оплате картой Gold, Classic Банка «НЕЙВА» авиа и жд билетов, турпутевок, отелей или аренды машин на счет клиента возвращается до 3% от стоимости покупок.

Возврат происходит «живыми» деньгами, а не бонусами и что очень важно — нет никаких ограничений по сумме выплат.

Также по просьбам клиентов до конца лета добавлены новые отпускные категории — это оплата билетов на морской транспорт и круизы, билеты на автобусы.