Новые отпускные категории Cashback в рамках акции «Курс на отдых!»
14 июля 2017, 15:00Экономикаoffice@tagilcity.ru
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Погреться на солнышке — одно из самых заветных желаний нынешнего лета. Продолжается пора отпусков, и спрос на путевки, отели и билеты все возрастает. Возрастает и цена на них.
Акция«Курс на отдых!» продолжается, и Банк «НЕЙВА» дает возможность заработать на своих затратах. При оплате картой Gold, Classic Банка «НЕЙВА» авиа и жд билетов, турпутевок, отелей или аренды машин на счет клиента возвращается до 3% от стоимости покупок.
Возврат происходит «живыми» деньгами, а не бонусами и что очень важно — нет никаких ограничений по сумме выплат.
Также по просьбам клиентов до конца лета добавлены новые отпускные категории — это оплата билетов на морской транспорт и круизы, билеты на автобусы.
Банк «НЕЙВА»: Курс на отдых!
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