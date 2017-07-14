Продуктовая корзина подорожала на 15% из-за плохой погоды в России: это сказалось на стоимости овощей
14 июля 2017, 18:35Экономика
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В конце июня 2017 года зафиксирован максимальный рост стоимости продуктовой корзины. С января он составил 15%.
По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов для россиян стала составлять 4 200 рублей. Июньский показатель цен превзошел майский на 5%. Это произошло из-за подорожания плодовой и овощной продукции.
Минэкономразвития объясняет это уменьшением поставок из южных регионов и стран СНГ: поставки овощей сократились из-за плохой погоды, а прошлогодние запасы и вовсе закончились.
При такой ситуации пришлось восполнять недостаток более дорогой импортной продукцией, сообщает газета «Известия».
При этом наблюдалось и снижение цен на некоторые овощи. На 25,4% подешевели огурцы. На 22,8% снизилась стоимость помидоров. Чеснок стал стоить на 3,8% меньше.
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