Продуктовая корзина подорожала на 15% из-за плохой погоды в России: это сказалось на стоимости овощей

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов для россиян стала составлять 4 200 рублей. Июньский показатель цен превзошел майский на 5%. Это произошло из-за подорожания плодовой и овощной продукции.

Минэкономразвития объясняет это уменьшением поставок из южных регионов и стран СНГ: поставки овощей сократились из-за плохой погоды, а прошлогодние запасы и вовсе закончились.

При такой ситуации пришлось восполнять недостаток более дорогой импортной продукцией, сообщает газета «Известия».

При этом наблюдалось и снижение цен на некоторые овощи. На 25,4% подешевели огурцы. На 22,8% снизилась стоимость помидоров. Чеснок стал стоить на 3,8% меньше.