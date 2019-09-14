Грамотные инвестиции - надежный тыл

Продукты, услуги ЖКХ, вещи для детей, обслуживание автомобиля и мечты об отпуске - все это регулярно требует существенных средств. А если у вас нет пассивного дохода, то попасть в сложную финансовую ситуацию достаточно легко: болезнь, сокращение на работе или какие-то ещё обстоятельства могут лишить вас денег. Как не остаться при этом голодным? Займитесь инвестированием. Итак, куда вкладывать деньги?

Жилая недвижимость

Квадратные метры всегда будут своеобразным гарантом дохода - они редко дешевеют, зачастую показывая небольшой стабильный рост. А если купить недвижимость на стадии строительства, то можно неплохо подзаработать на разнице с дальнейшей продажи уже готового объекта.

Коммерческая недвижимость

Сдавать в аренду промышленные или офисные помещения - также хороший способ зарабатывать. Если у вас есть неэксплуатируемый гараж - тоже хорошо, эти объекты также пользуются спросом.

Торговля на фондовом рынке

Здесь все может казаться очень сложным и запутанным, требующим особого образования и навыков. Ведь биржа сейчас торгует множеством активов:

Энергоресурсы.

Акции.

Фьючерсы.

Индексы.

Металлы.

Криптовалюты.

Однако современные торговые платформы способны сделать трейдером любого желающего. Используйте доступ к глобальным финансовым рынкам с помощью брокера FxPro. Более 280 инструментов шести класса активов позволят выбрать свою собственную стратегию дополнительного заработка.

Многочисленные варианты пополнения вашего счёта делают работу на платформах максимально удобной. Предлагаются как банковский перевод, так и оплата банковской картой дебетовой или кредитной по желанию клиента. Дополнительно доступны для внесения денежных средств платёжные системы PayPal, Skrill, Neteller и UnionPay.

Брокер предлагает работать сразу с несколькими торговыми платформами. Каждая из них является топовой и используется тысячами трейдеров по всему миру:

FxPro MetaTrader 4

FxPro cTrader

FxPro MetaTrader 5

FxPro Edge

Благодаря популярности этих платформ, каждая из них работает как на компьютере, так и на смартфоне, и адаптирована под различные браузеры. Это позволяет сделать инвестиции максимально удобными, оперативными и продуманными. Ведь совсем не хочется отвлекаться на технические моменты когда идёт торговля.

По материалам сайта https://www.fxpro.ru.com