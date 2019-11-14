Минфин: бюджет Свердловской области в 2020 году может составить 260 миллиардов рублей
Сегодня, 17:31ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно прогнозам регионального Минфина, уровень поступлений в бюджет Свердловской области в 2020 году составит 260,6 млрд рублей, сообщается на информационном портале региона.
Это на 11 млрд больше, чем изначально утверждённые цифры. При этом ожидаемые расходы областного бюджета составят 286,9 млрд рублей. Из них большую часть — 186,7 млрд — направят на социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру и соцполитику.
Планируется, что бюджет Свердловской области будет принят в первом чтении 19 ноября, а затем пройдут согласительные комиссии с участием депутатов.
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