Минфин: бюджет Свердловской области в 2020 году может составить 260 миллиардов рублей

Это на 11 млрд больше, чем изначально утверждённые цифры. При этом ожидаемые расходы областного бюджета составят 286,9 млрд рублей. Из них большую часть — 186,7 млрд — направят на социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру и соцполитику.