Вкладчики, юрлица и персонал возмущены: офис «МТС-Банка» закрывается в Нижнем Тагиле

Дополнительный офис «Нижнетагильский» ПАО «МТС-Банк» расположен в салоне сотовой связи МТС на Ленина, 57.

Для 7 сотрудников нижнетагильского офиса извещение о закрытии стало неожиданностью. По из словам, они были поставлены перед фактом о прекращении работы отделения.

Нас известили о закрытии офиса совершенно неожиданно. Еще с утра сотрудники обсуждали дневные планы на общем собрании по телефону с главным офисом в Екатеринбурге. Все было как обычно, даже не сказали ничего. А через полчаса после этого в офис приехали руководитель службы безопасности и сотрудник отдела кадров с готовыми документами, и известили о закрытии офиса. Можно подумать, руководство на планерке не знало, что коллеги из соседнего кабинета уже в пути в Тагил. Все, кто в декрете, в этот же день пришли подписывать документы, нас вызвали заранее к приезду делегации из Екатеринбурга. Только мы ничего не знали. Предложили увольнение по соглашению сторон рассказала сотрудница банка.

Сейчас сотрудники офиса в поисках работы. Они продолжат обслуживание клиентов банка до конца марта. По их словам, на выбор им были предложены варианты – работа в Екатеринбурге либо увольнение по соглашению сторон. С работниками, находящимися в декретном отпуске, будут прекращены трудовые отношения.

Нам сказали: либо 2 оклада, либо работа в Екатеринбурге. По сути, безвыходная ситуация поделились банковские работники.

Известно, что к моменту закрытия в банке обслуживались организации и физические лица. По предварительным данным, на обслуживании в офисе порядка 100 организаций, заемщики по ипотеке, держатели вкладов и банковских карт. В городе работают 3 банкомата «МТС-Банка».

У меня ипотека в этом банке. Даже когда был переезд офиса в салон МТС, мы все равно лояльно относились к банку. Тут смотрим - объявление на двери: «сдается в аренду», оказывается, работают еще месяц и закрываются. Как дальше будет проходить сотрудничество – непонятно. В Екатеринбург ездить ипотеку оплачивать? С кого спросить, если будут работать только удаленные каналы? Можно было еще через банкомат, но в офисе был, по-моему, единственный банкомат на прием наличных. Говорят, и его не будет пожаловался житель Нижнего Тагила.

Сейчас придется искать другой банк для обслуживания. А у меня к этому счету привязаны все контрагенты. Это такая волокита – менять то, что уже давно отлажено. Хотя, условий для обслуживания юридических лиц после переезда в салон МТС практически не было, ни кассы, ничего. Все в одну кучу и кредит платить и по чеку снимать. Держалось все только на сотрудниках, которых давно знаем и они были всегда доброжелательны рассказала о проблеме бухгалтер ООО.

МТС-Банк – бывший Московский банк реконструкции и развития, входит в АФК «Система». Финансово-промышленная корпорация «Система» владеет ПАО МТС, ГК «Детский мир», АО «Биннофарм», лесопромышленный комплекс «Сегежа-групп», ПАО «МТС-Банк» и ряд других компаний. В 2012 году МБРР стал называться МТС-Банком после ребрендинга. В 2016 году произошло объединение с салонами МТС, и

отделение банка в Нижнем Тагиле из отдельного офиса на улице Карла Маркса переехало в помещение салона сотовой связи.

Оперативный комментарий от представителей руководства ПАО «МТС-Банк» получить не удалось: в пресс-службе в головном офисе Москвы на телефонные звонки не отвечали. В головной офис банка был направлен письменный запрос.