Строительная компания «Атомстройкомплекс» заплатит штраф 1 млн рублей за нецелевое использование земли в Екатеринбурге

В ходе проверки было установлено: организации выделили под строительство многоэтажных жилых домов и детских садов 24 тыс. кв. м, однако, вместо ожидаемой стройки, там расположилась платная автостоянка. Территория стоянки была огорожена забором и обсыпана гравием.