Строительная компания «Атомстройкомплекс» заплатит штраф 1 млн рублей за нецелевое использование земли в Екатеринбурге
15 марта 2017, 12:50Экономика
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Прокуратура Екатеринбурга провела проверку исполнения земельного законодательства строительной организацией ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс».
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В ходе проверки было установлено: организации выделили под строительство многоэтажных жилых домов и детских садов 24 тыс. кв. м, однако, вместо ожидаемой стройки, там расположилась платная автостоянка. Территория стоянки была огорожена забором и обсыпана гравием.
По данному факту, сообщает прокуратура Свердловской области, было возбуждено административное дело за нецелевое использование земли.
Директор компании и юридическое лицо «Атомсторойкомплекс» оштрафованы на 1 млн рублей. Незаконная стоянка будет ликвидирована.
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