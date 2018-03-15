Суд Нижнего Тагила отказался блокировать сайт по майнингу Tagilcoin

Заявление в прокуратуру поступило от депутата Госдумы. Ранее к народному избраннику с просьбой разобраться с подозрительными сайтами, в частности с Tagilcoin обращались свердловчане.

Документ в суд был подан 22 января. Спустя несколько недель суд вынес решение об отказе в удовлетворении данного иска. Мотивировочная часть будет опубликована в ближайшее время.

Проверка, организованная депутатом, выявила, что регистратором доменного имени выступает зарубежная компания из США. По мнению избирателей, компания вводит людей в заблуждение. Правоохранители уверены, что криптовалюта Tagilcoin не обеспечена реальной стоимостью и информацией о держателях.

Костенко сообщила, что сайты, на которые продолжают жаловаться люди, обладают признаками финансовых пирамид, а деньги впоследствии выводятся за рубеж. В целях пресечения незаконной деятельности в прокуратуру были направлены данные ещё о 17 сайтах, передаёт «ТАСС».