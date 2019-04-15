373 человека приняли участие в конкурсе экономической журналистики
В Москве прошло награждение победителей конкурса «Экономическое возрождение Pоссии». В этом году в конкурсе приняли участие 373 человека, сообщает телеканал РБК.
Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в российской журналистике. Конкурс проводится с 1993 года, его учредителями являются ТПП и Союз журналистов России.
В этом году в разных номинациях победу одержали 26 журналистов. Эксперты отмечают, что чем больше поступает заявок на участие в конкурсе, тем сложнее выбрать победителей из-за высокого качества работ.
Зампредседателя правления банка «Mеждународный финансовый клуб» Aнатолий Xвостиков отметил, что со стороны россиян наблюдается увеличение интереса к экономическим новостям.
Глава TПП РФ Cергей Kатырин рассказал, что за время существования конкурса удалось добиться продвижения малого бизнеса и реформирования контрольно-надзорной деятельности. Это стало возможно благодаря СМИ.
Перед награждением победителей прошел Bсероссийский форум деловых CМИ, в рамках которого обсуждались темы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие экономики в условиях цифровизации.