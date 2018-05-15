«Стройка века» завершена: Владимир Путин на КАМАЗе проехал по Крымскому мосту (ВИДЕО)
15 мая состоялось открытие Крымского моста через Керченский пролив. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин.
Глава государства за рулем КАМАЗа доехал от Краснодарского края до Керчи за 16 минут. Пока открыта только автомобильная часть моста. Ее безопасность обеспечивали около 600 сотрудников МЧС.
Владимир Путин в торжественной речи отметил высокие качество и скорость строительства моста. Также президент выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив будут сданы в срок и в должном качестве.
Видео: Первый канал
Длина Крымского моста через Керченский пролив составляет 19 километров. 4 полосы движения для автомобильного транспорта, пропускная способность которых — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Длина арочных пролетов — 227 метров, высота судоходной арки — 35 метров. Ограничение скорости на мосту — 90 км/ч, остановка на нем запрещена.
Официально запуск автомобилей начнется 16 мая. Это на полгода раньше заявленных сроков. В честь этого события состоится мотопробег колонны байкеров — они выедут навстречу друг другу одновременно со стороны Тамани и со стороны Крыма. На Костровой площадке для жителей и гостей города будет организован праздник с полевой кухней, концертом и фаер-шоу.
Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, одним из первых Крымский мост проинспектировал кот Мостик. Этот пушистый блогер является талисманом строителей.
Видео: Первый канал
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