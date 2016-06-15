На 333 рубля увеличится прожиточный минимум в Свердловской области
15 июня 2016, 09:30Экономика
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На состоявшемся заседании Правительства области было принято решение - увеличить с 1 июля прожиточный минимум до 10 008 рублей, сообщил Дмитрий Ноженко, министр экономики Свердловской области.
Новый размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 10 638 руб., для пенсионеров — 8 223 руб., для детей — 10 441 руб.
Такое увеличение связано с инфляцией и ростом цен. Продукты питания подорожали на 3%, непродовольственные товары — на 4,1% и обязательные платежи выросли на 3,1%. От размера прожиточного минимума изменятся и размеры социальных выплат – пособий, пенсий.
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