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На 333 рубля увеличится прожиточный минимум в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 333 рубля увеличится прожиточный минимум в Свердловской области

15 июня 2016, 09:30Экономика
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