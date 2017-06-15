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Платежи за услуги ЖКХ в России снизились в среднем на 10%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Платежи за услуги ЖКХ в России снизились в среднем на 10%

15 июня 2017, 17:35Экономика
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