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Ряд важных контрактов между Россией, Китаем и Монголией будет подписан на 13-ом Объединенном форуме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ряд важных контрактов между Россией, Китаем и Монголией будет подписан на 13-ом Объединенном форуме

15 июня 2017, 23:30Экономика
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