Ряд важных контрактов между Россией, Китаем и Монголией будет подписан на 13-ом Объединенном форуме

В форуме участвуют представители более 350 компаний из трех стран. По мнению Катырина, нынешний формат масштабной встречи востребован, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру на рынках и общую нестабильную ситуацию в мире.

Эксперты МВФ предсказали рост российского ВВП на 1,4%. Кстати, о постепенном укреплении экономики в России говорил и Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 15 июня. Китай рассчитывает на рост более 6% национальной экономики, а в Монголии - 1,9%.

На «круглых столах» форума обсуждают тяжелую и горнодобывающую промышленность, строительство, транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Также не обходят стороной темы туризма и «зелёного» бизнеса.

По итогам форума, уверен Сергей Катырин, будет подписан ряд важных контрактов.